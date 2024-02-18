عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتابع أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بدمنهور

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد بالبحيرة

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على استمرار رفع درجات الاستعداد داخل الوحدات المحلية و متابعة أعمال رفع مياه الأمطار من جميع المناطق ومتابعة كافة الأعمال بشتى القطاعات .

txt

انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ6 لتنمية المهارات الإشرافية بجميع الجهات الحكومية بالبحيرة

txt

لقاء توعوي حول مواجهة المشكلة السكانية بمركز إعلام دمنهور

وتابع كامل غطاس السكرتير العام المساعد، اليوم، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بدمنهور مؤكدا أنه مع بداية سقوط الأمطار التى شهدتها المحافظة منذ أمس.

وانتشرت على الفور جميع الوحدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري، لرفع تراكمات المياة بكافة المراكز والمدن بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه، والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، وفقًا للخطط الموضوعة مسبقا .

وأشار إلى أن الفرق تعمل على مدار الساعة منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار وحتى الآن للحد من الآثار الناجمة عن تلك الموجة، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، والالتزام بكافة التعليمات.

البحيرة السكرتير العام المساعد المياه والصرف الصحى تجمعات مياه الأمطار تراكمات المياه رفع مياه الأمطار رفع درجات رفع تراكمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته والغاء متابعة بعضهما على انستجرام

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 طن داخل مخزنين بالقاهرة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في اسطنبول

ترشيحاتنا

عدد أيام شهر شعبان 1445هـ وموعد غرة رمضان

استياء في شمال الأراضي المحتلة من عجز قيادة إسرائيل عن مواجهة حزب الله

الحكومة تعلن مفاجأة سارة عن اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

دعاء ليلة النصف من شعبان للزواج.. أدعية من أفضل ما قيل

سعر الياميش في أهلا رمضان والأسواق.. واللوز المحمص بـ680 جنيها للكيلو

1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لصالح هيئتي البترول والسلع التموينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الفيشاوي يعلن الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه "بنقدر ظروفك"

رغم دفاعه عن القضية .. لماذا قتل فلسطينيون وزير الثقافة يوسف السباعي ؟

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل "مسار إجباري"

أبرز إطلالات النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل البافتا| صور

فيديو

أسعار اللحوم .. تحرك جديد وتوقعات أسعار ما قبل شهر رمضان

كوبونات من 100 جنيه .. أسعار السلع وأماكن معارض أهلا رمضان

"كدابة".. موزع يتهم حسام حبيب بسرقة أغنيته الجديدة

تضم مهبط هليكوبتر وملعب جولف وجاكوزي.. شاهد أطول سيارة ليموزين في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ