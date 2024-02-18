السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتابع أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بدمنهور

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على استمرار رفع درجات الاستعداد داخل الوحدات المحلية و متابعة أعمال رفع مياه الأمطار من جميع المناطق ومتابعة كافة الأعمال بشتى القطاعات .

وتابع كامل غطاس السكرتير العام المساعد، اليوم، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بدمنهور مؤكدا أنه مع بداية سقوط الأمطار التى شهدتها المحافظة منذ أمس.

وانتشرت على الفور جميع الوحدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري، لرفع تراكمات المياة بكافة المراكز والمدن بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه، والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، وفقًا للخطط الموضوعة مسبقا .

وأشار إلى أن الفرق تعمل على مدار الساعة منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار وحتى الآن للحد من الآثار الناجمة عن تلك الموجة، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، والالتزام بكافة التعليمات.