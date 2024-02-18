انطلاق حملة النظافة الموسعة بمساجد الجمهورية استعدادا لشهر رمضان

تطلق وزارة الأوقاف صباح الاثنين 19/ 2/ 2024 حملة نظافة موسعة في جميع مساجد الجمهورية ، والبداية من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي ، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).

يأتي ذلك في إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445هـ