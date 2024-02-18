شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

بعد عرضهما للتبني..

تصدرت واقعة مقتل المصرية مريم مجدي، الترند بعد العثور على جثمانها على ضفاف نهر الراين في سويسرا بعد أن كانت في رحلة للبحث عن ابنتيها هناك بعد انفصالها عن زوجها .

شقيق مريم مجدي يكشف عن مفاجأة

قال أحمد مجدي، شقيق مريم ضحية حادث سويسرا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "الخارجية المصرية لم تتركنا وتتابع القضية مع السلطات السويسرية".

وأضاف: "بنات شقيقتي الآن في مركز رعاية، ومعروضين للتبني في سويسرا"، مضيفًا: "السلطات السويسرية لم تستطع حماية شقيقتي عندما سافرت وتعرّضت للغدر".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.