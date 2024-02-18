أكل جثث المومياوات.. وصفات طبية مجنونة بالعصر الفيكتوري استخدمها الأثرياء لهذا السبب

بعد الكشف عن الجثث المدفونة في مواقع التنقيب عبر الدولة العابرة للقارات، كان الأرستقراطيون والأشخاص الذين يملكون المال الكافي لذلك يمضغون اللحوم والعظام المقطوعة من الجثث لتعزيز الرغبة الجنسية المزعومة.

ما الفائدة التي يمكن أن تجنيها من وضع بعض عظام المومياء في مرق يتجاوز فهمنا - لكن يعتقد الخبراء أن هذه كانت ممارسة شائعة لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكلفة استيراد الآثار.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان صنع "المومياء" من بقايا الإنسان المسحوقة يجني فوائد تشابهها الكيميائي مع منشطات ذلك الوقت.

ارتبطت المومياء ، على الرغم من استخدامها بشكل عام في الصيدلية في اليونان والبلدان الإسلامية ، بمصر القديمة وازدهار البقايا المحنطة بالنظر إلى قرب "المومياء" من "المومياء".

كان البريطانيون مفتونين بالدواء الذي اعتقد البعض حتى أنه يشفي كل شيء ، على الرغم من أنه في بعض الحالات كان يحتوي على الأسفلت.

ومع ذلك ، كان في الواقع سلسلة من سوء الترجمة التي أدت إلى قيام البريطانيين المجانين بتناول مزيج من أجزاء الجسم وقطع من المومياء المتبقية ، معتقدين أنها الجثث نفسها التي تحتوي على قوى علاجية لتحسين قدراتهم الجنسية وليس المواد الكيميائية في العملية.