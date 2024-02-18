موعد سفر محمد عبد الشافي إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض بقطع في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي، عبر حسابه على “فيس بوك”: “إصابة محمد عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي، واللاعب يسافر إلى ألمانيا خلال ساعات؛ للخضوع للعملية الجراحية.. سلامات يا شيفو”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري غدًا الإثنين 19 فبراير، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.