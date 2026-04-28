جامعة قناة السويس تطلق قافلة طبية متكاملة بحي الجناين في السويس

نظّمت الجامعة قافلة طبية متكاملة بمحافظة السويس، وتحديدًا في حي الجناين، لتقديم خدمات علاجية وتوعوية شاملة لأهالي المنطقة، في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به جامعة قناة السويس في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة أن القوافل الطبية تمثل أحد أبرز آليات الجامعة لتحقيق رسالتها المجتمعية، من خلال الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات صحية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة، مشددًا على حرص الجامعة على استمرار تنظيم هذه القوافل في مختلف المناطق، بما يعكس التزامها بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت القافلة تنفيذ برنامج متكامل في مجال الصحة النفسية، حيث تولى قسم الصحة النفسية والتمريض النفسي الإشراف على الحالات، إذ تم التعامل مع حالات من الأهالي، والاستماع إلى شكاواهم المرتبطة بالأمراض النفسية والأعراض المصاحبة لها، مثل الاكتئاب، والوحدة النفسية، والانسحاب الاجتماعي.

كما ركز الفريق على توعية الأهالي بكيفية التعامل مع القلق والتوتر، وأساليب مواجهة الضغوط الحياتية وتفريغها بشكل سليم، إلى جانب تقديم إرشادات للأزواج حول إدارة ضغوط العمل والمشكلات الأسرية.

وفي السياق ذاته، تم التعامل مع حالات من الأطفال والمراهقين، من مراحل عمرية مختلفة تبدأ من المرحلة الابتدائية وحتى سن المراهقة، حيث جرى الاستماع إلى مشكلاتهم داخل البيئة الأسرية، مع توعية أولياء الأمور بالأساليب التربوية السليمة وطرق التعامل الواعي مع هذه التحديات.

وعلى صعيد الخدمات الطبية، قدمت القافلة نموذجًا متكاملًا للرعاية الصحية، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها 648 حالة في مختلف التخصصات الطبية، تصدرها تخصص الأطفال بعدد 115 حالة، يليه العظام بـ110 حالات، ثم الجلدية بـ74 حالة، والأنف والأذن بـ70 حالة، إلى جانب 69 حالة في الباطنة، و64 حالة في الرمد، و55 حالة في الطوارئ، و42 حالة في الصحة النفسية، و29 حالة في النساء، و15 حالة في المسالك، بما يعكس حجم الجهد المبذول لتلبية احتياجات المواطنين الصحية.

وجاء تنظيم القافلة بإشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود مدير إدارة القوافل، في إطار منظومة متكاملة تستهدف تقديم خدمات صحية وتوعوية مستدامة، وتعزيز دور الجامعة في دعم المجتمع المحلي.

وتؤكد هذه القافلة حرص جامعة قناة السويس على توسيع نطاق خدماتها المجتمعية، وتكثيف جهودها في تقديم الرعاية الصحية والتوعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة، ويعزز من دور الجامعة كمؤسسة تنموية فاعلة في محيطها المجتمعي.