نشأت الديهي يكشف حقيقة وصول ثروته لـ2 مليون دولار.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن شهر رمضان المقبل يأتي في ظل ظروف صعبة، معقبًا: "كل يوم الاسعار بتزيد بشكل غير مبرر، كل شيء يزيد بشكل بشع".



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن بعض التجار أظهروا في هذه الأزمة نوع من سوء الأخلاق، معقبًا:" ربنا يفقر من يستغل هذه الأزمة ، زجاجة الزيت وكيلو السكر أصبحوا لهم قيمة".



ولفت إلى أن الدولة لديها مخزون من السلع يكفي لعدة شهور، ولكن آلية التوزيع وتوصيل هذه السلع للمستحقين هو المشكلة، متابعًا: "في مشكلة في إدارة الأسواق، كبار الحيتان الذين يتحكمون في الذهب والدولار يحالون لي ذراع الدولة، ولكنهم لن ينجحوا ".



وطالب الشعب المصري بمزيد من الصبر، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، معقبًا: "الناس تعبانة، والدولة فوق دماغها بلاوي، الحالة المزاجية العامة تجاه الأسواق ليست جيدة، الدولة المصري في ظرف استثنائي والشيلة ثقيلة بالفعل، وهناك حاجة للتكاتف".



وأضاف أن الإخوان جمال سلطان تحدث على أن ثروته 2 مليون دولار، معقبًا: "المفروض انفي الخبر ده، بس هقولك عقبالك ياسيدي،... بس الراجل اللي نقلك الخبر ده حمار ، وانت أحمر منه، ....حسبي الله ونعم الوكيل".



