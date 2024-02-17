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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد وصفه مصر بالعاجزة.. نشأت الديهي يوجه نقدا لاذعا لـ حمدين صباحي

حمدين صباحي
حمدين صباحي

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي بعد وصفه الدولة المصرية بالعجز في التعامل مع ما يحدث في قطاع غزة ، قائلاً: " حمدين صباحي ظاهرة صوتية، ولم ينجح في أي مهمة، لم ينجح كرئيس لحزب سياسي، لم يفلح في إنشاء حزب سياسي له أرضية بين الجماهير". 

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وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت،: "لم ينجح حمدين كصحفي، ولم ينجح في كتابة أي كتاب أو مقال، بأمارة ايه تقوم بالتنظير على الدولة، وتتحدث على أن مصر دولة عاجزة، أنت اللي عاجز، عاجز عن فهم ما يدور، أنا لا أشكك في وطنية حمدين صباحي، ولكني أشكك  في فهمه، أنت لا تفهم ولا تعي ما يدور ، ولا تقرأ جيدًا ما بين السطور".
 

وأضاف: "عليك أن تصمت، لأنه كلما تتكلم  تخطأ، وسنرد عليك الصاع صاعين، نحن ندافع عن وطن وأمة وبلد ومواقف، عيب على أمثالك الذين يدعون العربية الوطنية أن يصفون مصر بالعجز، في الوقت الذي يوجه العالم أجمع الشكر لمصر".


وأشار إلى  أن حمدين صباحي عندما قام بالتنظيم لمظاهرة ضد الاحتلال لم يكن في المظاهرة سوى بضع أشخاص، معقبًا:" أطالب حمدين صباحي بالصمت، لأنه فشل في كل مهامه".

نشأت الديهي حمدين صباحي

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