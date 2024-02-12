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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي: الوضع في رفح الفلسطينية مرشح للتصعيد.. وجيشنا مستعد لمنع المساس بأمننا

صدى البلد

علق الإعلامي نشأت الديهي، على العمليات العسكرية الإسرائيلية على رفح الفلسطينية فجر اليوم، قائلا: "الإقليم شديد الخطورة".

 

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وقال نشات الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :"  الوضع يتصاعد بشكل غير مسبوق على حدود مصر الشرقية، والوضع في رفح الفلسطينية مرشح للتصعيد ".

 

وأضاف نشات الديهي:" مصر لن تقف مكتوفة الأيدي، ومصر تعلن دائما أنها دولة سلام ولكن هناك من لم يفهم نداء السلام المصري ".

 

وتابع نشات الديهي:" هناك من يخطئ في تقدير المواقف "، مضيفا:" الجيش المصري على أهبة الاستعدادا للدفاع ومنع أي محاولة للمساس بالأمن القومي المصري ".

 

 واكمل نشات الديهي :" الأمور تتصاعد بشكل مثير في قطاع غزة وهناك من ينفخ في النيران"، مضيفا:" جيش مصر خلق من أجل الدفع عن كل حبة رمل مصرية والجيش المصري في قمة جاهزيته ولياقته العسكرية والشعب المصري على قلب رجل واحد ".

الديهي نشأت الديهي مصر رفح غزة اخبار التوك شو

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