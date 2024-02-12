الديهي: الوضع في رفح الفلسطينية مرشح للتصعيد.. وجيشنا مستعد لمنع المساس بأمننا

علق الإعلامي نشأت الديهي، على العمليات العسكرية الإسرائيلية على رفح الفلسطينية فجر اليوم، قائلا: "الإقليم شديد الخطورة".

وقال نشات الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" الوضع يتصاعد بشكل غير مسبوق على حدود مصر الشرقية، والوضع في رفح الفلسطينية مرشح للتصعيد ".

وأضاف نشات الديهي:" مصر لن تقف مكتوفة الأيدي، ومصر تعلن دائما أنها دولة سلام ولكن هناك من لم يفهم نداء السلام المصري ".

وتابع نشات الديهي:" هناك من يخطئ في تقدير المواقف "، مضيفا:" الجيش المصري على أهبة الاستعدادا للدفاع ومنع أي محاولة للمساس بالأمن القومي المصري ".

واكمل نشات الديهي :" الأمور تتصاعد بشكل مثير في قطاع غزة وهناك من ينفخ في النيران"، مضيفا:" جيش مصر خلق من أجل الدفع عن كل حبة رمل مصرية والجيش المصري في قمة جاهزيته ولياقته العسكرية والشعب المصري على قلب رجل واحد ".