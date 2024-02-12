عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أيتام رفح يصرخون: إسرائيل حرمتنا من عائلاتنا ومستقبلنا غامض

صدى البلد

في مقال مؤثر، سلطت صحيفة التايمز البريطانية الضوء على المحنة المروعة التي يعيشها الأطفال الأيتام في غزة وسط تصاعد التوترات مع إسرائيل.

وركزت الصحيفة على قصة الأختين ميساء، 3 أعوام، وديما ناصر، 11 عامًا، وهما من بين 17,000 طفل يتيم في المنطقة، حيث تكشف قصتهم عن الواقع المؤلم على خلفية ما تشهده مدينة رفح التي مزقتها الحرب، واصبحت بالكاد الخيام المؤقتة تحمي السكان من عناصر الطبيعة.

بدأت مأساة عائلة ناصر بقصف إسرائيل لمنزلهم في جباليا، في أعقاب هجمات حماس، وبعد أن أجبروا على الفرار، لجأوا إلى مدرسة تديرها الأمم المتحدة في مخيم المغازي، ومع ذلك، وقعت المأساة في 4 يناير عندما أودت غارة جوية بحياة والدي ديما وشقيقين وأخت، وأصيبت الأخوات الناجيات بصدمة نفسية، وتحطمت حياتهن الصغيرة بسبب الخسارة والنزوح.

ويتناول المقال الأزمة الإنسانية الأوسع في غزة، حيث تتأرجح مخيمات اللاجئين المكتظة على شفا المجاعة. وبينما تعلن إسرائيل عن خطط للغزو، تواجه عائلات مثل عائلة ناصر مستقبلًا غامضًا، وتتصارع مع التهديد الوشيك بالعنف والتشريد.

وتفكر الأخت الكبرى المثقلة الآن برعاية شقيقتها، في ظروفهم اليائسة، وتحزن على فقدان والديها وتكافح من أجل توفير الغذاء لأخواتها الأصغر سنا.

وتطرقت الصحيفة أيضًا إلى المصير المأساوي لـ هند رجب، وهي فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات وقعت في مرمى نيران الصراع. وانفصلت هند عن والدتها أثناء محاولتها الفاشلة للهروب من مدينة غزة، ولم تتم الاستجابة لنداءات هند اليائسة للمساعدة حيث لقيت حتفها إلى جانب اثنين من المسعفين في هجوم مدمر بالدبابات الإسرائيلية.

ومن خلال هذه الروايات المؤلمة، يؤكد كاتب المقال على الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع المستمر، مما يؤدي إلى تضخيم أصوات أولئك الذين وقعوا في قبضته القاسية، وبينما تستعد غزة لمزيد من التصعيد، فإن معاناة سكانها ويأسهم هو بمثابة تذكير مؤثر بالحاجة الملحة للسلام والتدخل الإنساني في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

ترشيحاتنا

المعلمين تجدد الثقة في القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم لحفظ أمن البلاد

"لازم يتحاكم".. رد ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

الصيام في شعبان.. هل يجوز طوال الشهر؟

تنوع الاقتصاد الوطني.. محور رئيسي في مباحثات محمد بن زايد ومدبولي

السياحة تدرس تنظيم قافلة مهنية مصرية لدولة الكويت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أمير كرارة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

كيف تتخلص من آلام الظهر بدون علاج

مع تغيرات الطقس.. أنواع وأسباب التهاب الجيوب الأنفية

إيحاءات خارجة|تفاصيل إزالة إعلان حمدي الوزير من الشوارع.. ورد عاجل من الفنان

فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ