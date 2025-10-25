إقلاع طائرة تقل 40 مهاجرا عراقيا من ليبيا إلى أربيل ضمن برنامج العودة الطوعية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم القانون في تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات بغرض التأثير على الناخبين
بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية
أسعار الذهب الآن في مصر
بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل
نتنياهو يتحدث مجددا عن يحيى السنوار ..ويعلن: كان سيتحول لـ صلاح الدين
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
أعلن الدكتور أحمد الصحاف، القائم بالأعمال في سفارة العراق بليبيا، عن إقلاع طائرة تقل 40 مهاجرا عراقيا من مطار معيتيقة في طرابلس إلى إسطنبول، ومنها إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان.

وأوضح الصحاف أن الجهود المبذولة لتنسيق هذه الرحلة كانت استثنائية، مشيرا إلى أن السفارة تستعد لإعادة 35 مهاجرا آخرين خلال الأيام المقبلة، ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين العالقين في ليبيا، و ذلك بحسب قناة "روسيا اليوم".

وأكد أن العراق يمتلك فرصا كبيرة في قطاع الشباب، ولم يعد بلدا مصدرا للهجرة، مشيرا إلى استمرار السفارة في حملات التوعية بمخاطر شبكات التهريب وتجارة البشر التي تستغل الشباب العراقي.

وأكد أن السفارة العراقية قدمت الطعام والدواء والرعاية الصحية للمهاجرين، كما وفرت تذاكر السفر بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق، معبرا عن شكره للأجهزة المعنية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية على تعاونها في تسهيل الإجراءات اللوجستية والإدارية الخاصة بالرحلة.

وبين الصحاف أن 122 مهاجرا عراقيا تمت إعادتهم إلى البلاد منذ افتتاح السفارة في 23 ديسمبر 2023، لافتا إلى أن السفارة تلتزم توجيهات وزارة الخارجية في بغداد وتواصل جهودها لتأكيد مسار العودة الطوعية الآمنة للمواطنين.

وأشار إلى أن منظمة الهجرة الدولية في ليبيا ومركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس أشادا بالتعاون الكامل من جانب السفارة العراقية وحرصها على رعاية المهاجرين.

