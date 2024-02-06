نشأت الديهي: جولة مكوكية لبلينكن في المنطقة لتحقيق هذه الأهداف

علق الإعلامي نشأت الديهي، على جولة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة وزيارته لمصر ولقاءه بالرئيس السيسي.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن"، :" جولة مكوكية لبلينكن في المنطقة لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمبادرة باريس لوقف إطلاق النار ".

وأضاف نشات الديهي:" هناك مبادرة يتم دراستها للتوصل على اتفاق بشأن التهدئة في قطاع غزة ".

وتابع نشات الديهي :" بلينكن التقى بالرئيس السيسي اليوم وأكد استمرار أمريكا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر ".

واكمل نشات الديهي :" تم التطرق للحديث عن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والانخراط في مباحثات الحل النهائي للقضية الفلسطينية"، مضيفا:" الرئيس السيسي ركز مع بلينكن على ملف تعليق تمويل الأونروا".