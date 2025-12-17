خالد أبو بكر: كلمة محمد صبحي على إنستجرام «عيب» وما يصحش تتقال

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّه يتحدث بحذر شديد واحترام كامل لتاريخ الفنان الكبير محمد صبحي وقيمته الفنية، مؤكدًا أن تقييم الأعمال الفنية أو الآراء الفنية ليس محل حديثه على الإطلاق، ولا يدخل ضمن موضوعه من الأساس.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الفنان محمد صبحي كتب جملة مثيرة للجدل على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، وأن فريق البرنامج تأكد من أن الصفحة رسمية بالفعل، وتم الاحتفاظ بلقطات شاشة قبل تعديل الجملة وبعد تعديلها، مشيرًا إلى أن الكلمة كانت كبيرة وثقيلة في معناها.

وأكد خالد أبو بكر أن اعتراضه ليس على رأي فني أو موقف من عمل، وإنما على وصف أُطلق على أرض غيرنا، متسائلًا: «هل نرضى إن حد يصف أرضنا بنفس الوصف؟»، مضيفًا أن ما لا نرضاه على أنفسنا لا يجب أن نرضاه على غيرنا، خاصة عندما يصدر الكلام من اسم وقيمة بحجم محمد صبحي.

وشدد أبو بكر على أن القصد مفهوم لدى القارئ العادي في ظل الأحداث الجارية، حتى لو تم تعديل الصياغة لاحقًا، معتبرًا أن ما حدث «مش أصول»، وأن الأفضل في مثل هذه الحالات هو الاعتذار الواضح أو الخروج بتوضيح صريح، احترامًا لقيمة الكلمة وتأثيرها.