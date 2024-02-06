لاستعراض مستجدات الأوضاع في غزة.. وزير الخارجية القطري يلتقي بنظيره الأمريكي

التقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية في الدوحة، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.



جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع دائرة العنف في المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، قد نشر تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يستعرض فيها أبرز ما ناقشه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء لهما اليوم.

وقال بلينكن في التغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة “اكس”، “تويتر” سابقا: التقيت بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة لمناقشة جهودنا لزيادة المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.

وتابع بلينكن: ناقشنا أيضًا أهداف الاستقرار الإقليمي المشتركة، بما في ذلك وقف تهديدات الحوثيين لأمن البحر الأحمر.