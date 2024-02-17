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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تقريرها المشبوه.. «الديهي» يفضح علاقة منظمة سيناء لحقوق الإنسان بالموساد الإسرائيلي|فيديو

الديهي
الديهي

  قال الإعلامي نشأت الديهي، إن منظمة سيناء لحقوق الإنسان تحدثت على أن القاهرة تقوم ببناء منطقة عازلة في سيناء لاحتمالية إيواء الفلسطينيين، حال قيام الاحتلال بضرب رفح الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مقر هذه المنظمة موجود في بريطانيا، وليس في مصر،  مثلما يعتقد البعض. 

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 وأضاف "الديهي"،  خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية"ten"، مساء السبت، أن  هذه المنظمة تدار من قبل شخص يدعى أحمد سالم، وهذا الشخص كان قريبًا من شادي المنيعي، مؤسس جماعة أنصار بيت المقدس، وعلاقة هذا الشخص بأجهزة الموساد مؤكدة وموثقة. 


 وتابع أن أحمد سالم كادر من الكوادر الإخوانية الناشطة، وخرج من مصر لإيطاليا لدراسة العلوم السياسية، ومن ثم إلى فرنسا، ويقيم الآن في بريطانيا ، مشيرًا إلى أن وول ستريت قامت بأخذ موضوع أحمد سالم، غير الموثق، وتحدثت عليه كأنه حقيقة ثابتة.
 

الديهي

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