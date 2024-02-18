عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة عالمية تفتتح مكتبا لها في السعودية

الرياض
الرياض

 

أعلنت شركة روتشيلد Rothschild  عن توسيع عملياتها في في المملكة العربية السعودية عبر توظيف موظفي بنوك أو نقل موظفيها للعمل بالسعودية، وفق ماذكر موقع الشرق بلومبيرج.

يأتي هذا التوسع في ظل المكتب الجديد الذي تقوم بتأسيسه في المركز المالي الضخم في الرياض.

قالت الشركة المالية التي يوجد مقرها في باريس، إنها تنتقل إلى مركز الملك عبدالله المالي (كافد) في الرياض.

وانتعش الطلب على المركز حالياً من قبل الشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

من بين المستأجرين البارزين في هذا المركز المالي، "صندوق الاستثمارات العامة" (الصندوق السيادي السعودي) البالغ 700 مليار دولار، وشركات مصرفية محلية ذات ثقل كبير مثل "البنك الأهلي السعودي"، على الرغم من أن "روتشيلد" ستكون من بين أولى شركات الاستشارات المالية الدولية في المركز.


من المقرر أن يتولى ناصر العيسى، العضو المنتدب ورئيس مكتب "روتشيلد" في السعودية الذي عينه البنك في عام 2022، قيادة المكتب الجديد. 
وقال سعيد العور، الشريك ورئيس قسم الشرق الأوسط في "روتشيلد" في مقابلة، إنه سيكون لديه ما مجموعه 7 مصرفيين على الأرض، بهدف مضاعفة حجم العمليات على المدى المتوسط.
 

كافد روتشيلد السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

اليمن يعلن متابعة حادث مقـ تل مسئول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 طنا داخل مخزنين بالقاهرة

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته وإلغاء متابعة بعضهما على إنستجرام

قرار عاجل بشأن استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في إسطنبول

520 جنيها دفعة واحدة.. تحركات مفاجئة في سعر الذهب بمصر

موضوعات متعلقة

مناهض للكرملين يكشف سبب وفاة نافالني والرئيس الأمريكي يحمل بوتين المسؤولية

نتنياهو يدعو قطر للضغط على حماس للإفراج عن الأسرى

أوكرانيا تطمئن العالم بشأن إنتاج القمح هذا العام

سوناك وفون دير يتفقان على مهاجمة الحوثي وزيادة دعم غزة

المنطقة ستشتعل| جيش الاحتلال والشاباك يحذران من منع المصلين عن المسجد الأقصى في رمضان

نتنياهو يواصل أوهامه.. مزاعم بتدمير غالبية كتائب المقاومة.. ورفض للدولة الفلسطينية

السفير السعودي في طهران: المملكة وإيران تلعبان دورا كبيرا على المستوى الدولي

وزير الخارجية الإيراني: الاحتلال يريد اجتياح رفح لفشله الكبير في غزة

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين تطالب مدير مكتب «BBC» بوقف التحقيق مع سالي نبيل

السيارة الملاكي كلمة السر للكشف عن الجناة في جريمة مقـ.تل مسؤول عسكري يمني بالقاهرة.. القصة الكاملة

قبل شهر رمضان.. الحكومة تُعلن خطة لتوفير الدولار

أبوعوف وشاهين| ارتفاع جنوني لأسعار القهوة في مصر.. ما هي الأسباب؟

جلسة استماع تاريخية.. مرافعة شفهية لمصر أمام محكمة العدل الدولية حول جرائم إسرائيل

ينافس سامسونج .. تعرف على أحدث موبايل موتورولا ببطارية 6000 مللي أمبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا | شاهد

توني موريسون.. أول أمريكية سوداء تحصل على جائزة نوبل

على الثلج.. بوسي تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

Oppenheimer يكتسح.. القائمة الكاملة لجوائز البافتا السينمائية لعام 2024

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ