شركة عالمية تفتتح مكتبا لها في السعودية

أعلنت شركة روتشيلد Rothschild عن توسيع عملياتها في في المملكة العربية السعودية عبر توظيف موظفي بنوك أو نقل موظفيها للعمل بالسعودية، وفق ماذكر موقع الشرق بلومبيرج.

يأتي هذا التوسع في ظل المكتب الجديد الذي تقوم بتأسيسه في المركز المالي الضخم في الرياض.

قالت الشركة المالية التي يوجد مقرها في باريس، إنها تنتقل إلى مركز الملك عبدالله المالي (كافد) في الرياض.

وانتعش الطلب على المركز حالياً من قبل الشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

من بين المستأجرين البارزين في هذا المركز المالي، "صندوق الاستثمارات العامة" (الصندوق السيادي السعودي) البالغ 700 مليار دولار، وشركات مصرفية محلية ذات ثقل كبير مثل "البنك الأهلي السعودي"، على الرغم من أن "روتشيلد" ستكون من بين أولى شركات الاستشارات المالية الدولية في المركز.



من المقرر أن يتولى ناصر العيسى، العضو المنتدب ورئيس مكتب "روتشيلد" في السعودية الذي عينه البنك في عام 2022، قيادة المكتب الجديد.

وقال سعيد العور، الشريك ورئيس قسم الشرق الأوسط في "روتشيلد" في مقابلة، إنه سيكون لديه ما مجموعه 7 مصرفيين على الأرض، بهدف مضاعفة حجم العمليات على المدى المتوسط.

