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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يواصل أوهامه.. مزاعم بتدمير غالبية كتائب المقاومة.. ورفض للدولة الفلسطينية

نتنياهو
نتنياهو

زعم رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو أن جنوده يدخلون في أنفاق غزة ويدمرون البنية التحتية لها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال نتنياهو إن الاحتلال يتواصل مع المدنيين في غزة عبر الرسائل والمنشورات، لإبعادهم عن طريق الخطر وأنهم ملتزمون بتحقيق الانتصار الشامل وهذا يعني إطلاق سراح الأسرى.

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وأضاف أنهم يترقبون إطلاق سراح من تبقى من الأسرى الأحياء. وهذا يمكن تحقيقه عبر عملية عسكرية ومفاوضات صارمة.

وزعم نتنياهو أن جيش الاحتلال دمر ثلاثة أرباع كتائب حماس القتالية خلال عمليته العسكرية في غزة، ذاكرًا أن كيان إسرائيل لن يقبل إملاءات دولية تطالب بفرض إقامة دولة فلسطينية بشكل أحادي.

كما زعم أن إسرائيل متحدة كما لم تكن في السابق من أجل أمر واحد وهو تحقيق انتصار شامل.

وحول الرئيس البرازيلي، أردف نتنياهو أن لولا دي سيلفا  شيطن الدولة اليهودية وعليه الشعور بالعار- حسب قوله.

رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو أنفاق غزة

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