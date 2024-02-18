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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يدعو قطر للضغط على حماس للإفراج عن الأسرى

نتنياهو
نتنياهو

دعا رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو قطر إلى أن تقوم بممارسة ضغوط أكبر على حركة المقاومة حماس وذلك لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى لديها، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ولم يتم التوافق على صيغة حول إطلاق الأسرى من غزة بين الاحتلال وحماس حتى الآن.

يأتي ذلك فيما زعم رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو أن جنوده يدخلون في أنفاق غزة ويدمرون البنية التحتية لها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال نتنياهو إن الاحتلال يتواصل مع المدنيين في غزة عبر الرسائل والمنشورات، لإبعادهم عن طريق الخطر وأنهم ملتزمون بتحقيق الانتصار الشامل وهذا يعني إطلاق سراح الأسرى.


وأضاف أنهم يترقبون إطلاق سراح من تبقى من الأسرى الأحياء وهذا يمكن تحقيقه عبر عملية عسكرية ومفاوضات صارمة.

نتنياهو قطر حماس الأسرى

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