سوناك وفون دير يتفقان على مهاجمة الحوثي وزيادة دعم غزة

اتفق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان ديرلاين، على أهمية زيادة المساعدات التي تصل إلى غزة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

كما اتفق سوناك وفون دير على أهمية حرية الملاحة في البحر الأحمر، بعيدًا عن تهديدات الحوثي، الذي يتهمه الغرب بتعطيل الملاحة الدولية، رغم أن الجماعة أعلنت في بداية العدوان على غزة أنها لاتستهدف غير سفن الاحتلال في البحر الأحمر ولاتهدد الملاحة الدولية بأي شكل.

بسبب التدخل الأمريكي البريطاني ضد الحوثي ، أصر الحوثي على استهداف كل السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية.

كما ندد سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية بهجمات جماعةالحوثي على السفن التجارية.