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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل بشأن رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ونظام تحصيلها

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا حسمت خلاله رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ونظام تحصيلها.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه طبقا للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 163 بتاريخ 3 سبتمبر 2023 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والتأمينات التي تحصل من طلبة المدارس للعام الدراسي 2023 / 2024 ، تكون كالتالي :

 

 رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 نظام السنوات الثلاث 


15 جنيها عن كل مرة من المرات الثلاثة الاولى و60 جنيها عند التقدم للمرة الرابعة + 193 جنيها مقابل خدمات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية + 20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج تورد لحساب المديرية كإحطياطي للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة.

رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 نظام السنوات الخمس 


15 جنيها عن كل مرة من المرات الثلاثة الاولى و60 جنيها عند التقدم للمرة الرابعة +248 جنيها مقابل خدمات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية + 20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج تورد لحساب المديرية كإحطياطي للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة.

وفي إطار الإعلان عن رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ... قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يسدد الطلاب 50 جنيها مقابل استخراج رقم جلوس جديد (بدل تالف / فاقد) تورد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة المشروعات التعليمية

نظام تحصيل رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 


- يسدد الطلاب رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لصالح صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطلاب.

- يسدد الطلاب 20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج (منازل - عمال) تورد لحساب المديرية كإحطياطي للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة.

-يسدد الطلاب 15 جنيها عن كل طالب مقابل خامات الامتحان العملية لحساب مديرية التربية والتعليم التابعة لها المدرسة.

- يحظر قيام أي طالب بسداد رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 خارج نطاق المدرسة المتقدم للامتحان عن طريقها.

يحظر على المدارس إيداع حصيلة رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 من الطلبة لصالح الصندوق في أي بنك حتى لا تضيع على الصندوق في بنوك لا يتعامل معها ويصعب ردها.

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