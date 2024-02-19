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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 5 آلاف جنيه.. أرخص موبايل أوبو OPPO لمحدودي الدخل

هاتف أوبو OPPO A16
هاتف أوبو OPPO A16

يجد البعض صعوبة كبيرة في شراء هاتف ذكي بإمكانات جيدة وسعر رخيص يناسب الميزانية، ويعد هاتف OPPO A16 من أفضل الخيارات التي يمكن شرائها خاصة أنه يقدم بطارية 5000 مللي أمبير. 

مواصفات هاتف أوبو OPPO A16  

وحصل على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، بجودة عرض +HD، وبدقة 720×1600بيكسل ، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، وكاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية منها بدقة 13 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

 

ويحتوي على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات، كما يدعم تقنية GPS ومقبس سماعة الرأس، بالإضافة إلى منفذ شحن من نوع USB-C.

 

ويعمل بمعالج من نوع Helio G35 من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت، مع نظام تشغيل أندرويد.

 

سعر هاتف أوبو OPPO A16  

ويتوفر في السوق المصري  بسعر يبدأ من 5 آلاف و 499 جنيه ، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

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