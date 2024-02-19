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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

العلمين الجديدة تُبهر الجميع بكفاءة شبكة الصرف بعد هطول أمطار غزيرة| صور

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد صورًا تُظهر كفاءة شبكة الصرف في مدينة العلمين الجديدة بعد هطول أمطار غزيرة.

أظهرت الصور شوارع مدينة العلمين الجديدة خالية من أي تجمعات لمياه الأمطار، مما يؤكد قدرة شبكة الصرف على تصريف المياه بكفاءة عالية.

وصفت الصفحة شبكة الصرف في العلمين الجديدة بأنها من طراز عالمي، مما يدل على تميزها في أداء وظيفتها.

وهذه الصور تُعطي انطباعًا إيجابيًا عن المدينة وتُظهر اهتمام المسؤولين بتطويرها والحفاظ على نظافتها.

وشهدت مدينة العلمين الجديدة شرق محافظة مطروح، هطول أمطار غزيرة منذ الصباح، بلغت ذروتها بعد ظهر الأحد.

شوارع وأرصفت المدينة لم تشهد أي تراكم للمياه

وعلى الرغم من غزارة الأمطار، إلا أن شوارع وأرصفت المدينة لم تشهد أي تراكم للمياه، وذلك بفضل شبكة البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها المدينة.

تتكون شبكة تصريف مياه الأمطار في مدينة العلمين الجديدة من مجموعة من الخطوط والأنفاق، تعمل على جمع وازالة مياه الأمطار عن الشوارع والأرصفة وإسالتها خارج المدينة.

وتُعد هذه الشبكة من أحدث التقنيات العالمية، مما يُساهم في الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها.

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