خبيرة: نحن في حاجة لخطة واضحة لدعم الصناعات الصغيرة

قالت يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مصر تمتلك إمكانيات هائلة في كافة قطاعات الاقتصاد وعلى رأسها الموارد البشرية، متابعا: نمتلك مميزات تجعلنا في مصاف الدول المتقدمة.



وأضافت يمن الحماقي خلال لقائها ببرنامج فقي المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن وجود موارد غير مستغلة وهذا أمر خاطئ يحتاج للمراجعة، متابعة: عدم استغلال الدولة المصرية مواردها البشرية أمر لا يجوز.



وأوضحت أننا في حاجة لخطة واضحة لدعم الصناعات الصغيرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد متابعة ومراقبة على إعطاء المنح للجهات، وهل ذهبت لمستفيديها أم لا.



وعبرت عن استيائها بسبب عدم مشاركة الصناعات الصغيرة في الصادرات المصرية سوى بنسبة لا تتعدى 7%، رغم أنها ساهمت في نهضة الصين والدول الأخرى.