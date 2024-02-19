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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إصدار عملة وطنية رقمية تقضي على السوق الموازية.. عضو بالشيخ يوضح

أكمل نجاتى عضو مجلس
أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب

أكد النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البنك المركزى أصدر تقريرا عام 2021 تناول إجراءات الشمول والاستقرار المالى، ومن بينها إصدار عملة وطنية رقمية، وفقا للتوجه العالمى للبنوك المركزية.
واضاف أكمل نجاتي، خلال لقائه ببرنامج “مع خيري” مع الإعلامي خيري رمضان، مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر فضائية “المحور” أنها أداة من أدوات الاستقرار والشمول والشفافية المالية التي تساعد على عملية التحكم في تداول العملة وتغييرها من محلية لأجنبية.
وتابع النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن  ذلك يكون جزء مهم في مصر لمواجهة السوق السوداء للعملة الأجنبية، لافتًا إلى أن العملة الرقمية آمنة وتمنع تزوير العملة وتساعد الدول التي تقوم بتجارة بينية بالعملات المحلية.

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