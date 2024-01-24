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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب أكمل نجاتي: الرئيس السيسي موقفه كان حاسما بشأن تهجير الفلسطينيين

النائب أكمل نجاتي
النائب أكمل نجاتي

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تبذل جهودا كبيرة في ملف قطاع غزة، والرئيس عبالفتاح  السيسي كان موقفه حاسما بشأن التهجير وشدد على أن الملف خط أحمر، وبدأ العمل على مفاوضات لرفض التهجير.

ولفت النائب أكمل نجاتي، إلى أن مصر ضد التهجير بكافة أنواعه لأن بعض المخططات تهدف لإجبار الفلسطينيين على الخروج من بلادهم. 

أكمل نجاتي: 80% من المساعدات لغزة كانت من مصر 

وأضاف "نجاتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد أن معبر رفح مفتوح دائما، والمساعدات المصرية التي شارك فيها الشعب المصري جاهزة للدخول لقطاع غزة، مؤكدا أن مساعدات مصر إلى غزة تخطت 80% وهي رسالة قوية للعالم أجمع. 

وتابع أن غزة ستبقى في القلب، والقضية الفلسطينية هي قضية وجود بالنسبة للمصريين، وكذلك الحدود المصرية، مشيرا إلى أن "الشعب المصري يثق في القوات المسلحة وأن لديها القدرة العسكرية على منع البعض من التفكير حتى من الاقتراب من حدودنا". 

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