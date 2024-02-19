رشوان توفيق: حرصت منذ بداية حياتي على ألا أقوم بعمل ضد مبادئي

كشف الفنان القدير رشوان توفيق، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن لديه مباديء في عمله الفني يسعى لها دائما.

وأضاف رشوان توفيق، خلال لقائه ببرنامج “مع خيري” مع الإعلامي خيري رمضان، مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه حرصت منذ بداية حياتي على ألا اقوم بعمل ضد مبادئي وسلوكي كي لا اندم عليه في المستقبل.

وتابع الفنان القدير رشوان توفيق، انه والدي كان يحب الفن والفنانين بصورة كبيرة، ولكن والدتي كانت غير محبة لهذا المجال بصورة كبيرة، وكانت والدتي تحب التهجد والتقرب إلى الله بالعبادة، لذا كانت والدتي من أولياء الله الصالحين".





