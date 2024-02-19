مدير مكتبة الإسكندرية يكشف تفاصيل إهداء ابنة نجيب محفوظ مكتبة والدها

كشف أحمد زايد، مدير مكتبة الأسكندرية، تفاصيل إهداء ابنه نجيب محفوظ عميد الأدب العربي مكتبته لمكتبة الاسكندرية.

وقال أحمد زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري” مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر فضائية “المحور”، إننا سعداء باقتناء كتب كبيرة وعظيمة كانت بحوذة الأديب العالمي نجيب محفوظ، متابعا أنه ابنة الراحل نجيب محفوظ قامت بإهداء مكتبة الأسكندرية جزء من كنوز مكتبة أبيها، وكان من بين الوثائق التي حصلت عليها المكتبة تسجيلات صوتية له والكثير من الصور الشخصية له.

واكمل أحمد زايد، مدير مكتبة الأسكندرية، أن مكتبة الأسكندرية قامت بتعقيم هذه الكتب التي تم الحصول من ابنة نجيب محفوظ، وندرس أن يكون هناك جناح خاص لنجيب محفوظ ليليق باسم هذا الراحل العالمي الكبير

