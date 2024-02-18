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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مكتبة الإسكندرية تتسلم كتب نجيب محفوظ .. تفاصيل

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تسلمت مكتبة الإسكندرية محتويات مكتبة الأديب العالمي نجيب محفوظ، من ابنته أم كلثوم، وذلك بحضور مدير المكتبة الدكتور أحمد زايد والإعلامية الكبيرة منى الشاذلي.

وأشادت الشاذلي بتلك الخطوة، كاتبة عبر حسابها على إنستجرام: "وقفت الأستاذة أم كلثوم نجيب محفوظ وشعور الارتياح والاطمئنان يملؤها، الآن أصبحت كتب والدها أديب نوبل نجيب محفوظ فى أيديٍ أمينة، حيث تسلمت مكتبة الاسكندرية العريقة وعلى رأسها د. أحمد زايد محتويات مكتبة والدها من كتب وموسوعات وروايات ترجع تواريخها للثلاثينيات والأربعينات والخمسينات وما بعدها".

أضافت: "شعور لا يوصف أن أعيش ساعات بين هذه الكتب، وأطلع على الهوامش المكتوبة بخط يد نجيب محفوظ على الكثير منها.. كل التفاصيل ستعلن في مؤتمر صحفي كبير في مكتبة الإسكندرية قريبًا".

وكانت أم كلثوم ابنة الأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ قد قامت بإهداء مكتبته الخاصة إلى مكتبة الإسكندرية، تمهيدًا لإتاحتها لرواد المكتبة والباحثين والدارسين.

وتضم المكتبة قرابة ألف وخمسمائة كتاب، تتنوع بين أعماله الروائية وكتب وقواميس وموسوعات اقتناها أديب نوبل، أو أُهديت إليه.

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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