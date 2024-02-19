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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد وفاته.. انتشار صورة تجمع الأميرة رجوة في طفولتها بوالدها.. شاهد

انتشار صورة تجمع
انتشار صورة تجمع الأميرة رجوة في طفولتها بوالدها

بعد وفاته، انتشرت صورة تجمع الأميرة رجوة الحسين بوالدها الراحل خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

أظهرت الصورة السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف يحمل ابنته الأميرة رجوة الحسين في طفولتها. 

يذكر أن الديوان الملكي الأردني نعى ببالغ الحزن والأسى، أمس الأحد، والد الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.

وبأمر من الملك الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أعلن الديوان المبكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 فبراير عام 2024 ميلادي، الواقع في 8 شعبان عام 1445 هجري.

والد الأميرة رجوة 

و يعد خالد آل سيف، والد رجوة آل سيف، زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،  من أبرز الشخصيات في المملكة العربية السعودية.

و درس رجل الأعمال السعودي، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف  في الجامعة الأمريكية بلبنان حيث تخصص في دراسة الهندسة المدنية بعد تخرجه من الجامعة. 

وتزوج ، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف من  عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، ولديه 4 أبناء هم فيصل ونايف ودانا والأميرة رجوة. 

الصورة المنتشرة

 

 

 

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