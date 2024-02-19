مفاجأة عن سداد كهربا غرامته للزمالك بالجنيه المصري

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن ما يتردد عن سداد غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بالجنية المصري، غير صحيح.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، وكهربا لم يجري أي اتفاقات بشأن السداد بقيمة الجنية المصري بدلًا من الدولار، وزيارة مجلس الأهلي للزمالك لن يتطرق خلالها المناقشة حول هذا الملف".

وكان قد كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن تفاصيل تتعلق بغرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، خلال قناة اون تايم سبورت: “دفع غرامة كهربا بالجنيه المصري؟ المقبول هو دفع ما تقره المحكمة. وهو ٢.٥ مليون دولار ولكن نبحث عن جدية من طرف اللاعب”.