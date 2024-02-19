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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحت ستار المرتزقة.. روسيا تتهم الناتو بالمشاركة في الأعمال القتالية بأوكرانيا

روسيا والناتو
روسيا والناتو

أعلن رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات الروسية، العقيد سيرجي رودسكي، اليوم الاثنين، أن أفرادًا عسكريين من دول حلف الناتو، تحت ستار المرتزقة، يشاركون في الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال رودسكي، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية: "يشارك أفراد عسكريون من حلف شمال الأطلسي، تحت ستار المرتزقة، في الأعمال القتالية (بأوكرانيا). إنهم يتحكمون بأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ العملياتية التكتيكية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، وهم جزء من وحدات هجومية".

وأضاف أن ضباط الناتو يعدون "بشكل مباشر" العمليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، بأن العديد من المرتزقة الأجانب يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.

المرتزقة حلف شمال الأطلسي الدفاع الجوي الصواريخ وحدات هجومية حلف الناتو

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