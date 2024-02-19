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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تزوير في أوراق رسمية.. إحالة أمين حفظ محكمة شبرا و3 رجال أعمال للجنايات

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة  أمين حفظ محكمة شبرا الجزئية ورئيس مجلس إدارة شركة هيجو للهندسة والانشاءات وصاحب ومدير شركة أي كلاس للتوكيلات التجارية ورئيس مجلس إدارة وعضو منتدب ميدل ايست جروب إلى الجنايات لاتهامهم بتزوير مستند رسمي عقد مشتريات وتقديمه ضمن اوراق القضية 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم مع موظف عام سيء النية هو المتهم الأول واخر متوفي وآخر مجهول وكان ذلك عن طريق الاتفاق والمساعدة في اصطناع أوراق الدعوى الرقيمة 107 لسنة ١٩٨٣ مدني جزئي شبرا التنفيذي  بأن قاموا بمد المجهول بالبيانات المراد اثباتها وقام المجهول باصطناع محضر جلستها المؤرخ في 10 /1 /١٩٨٤ على غرار المحاضر الصحيحة (محل الاتهام الخامس) والصادر من المجنى عليها - طرف أول بائع - إلى المتهم المتوفي - طرف ثان والقاضي منطوقة بالحاق عقد الصلح المؤرخ في 11 / ١٩٨٤ بمحضر الجلسة واثبات محتواه وجعله في قوة السند مشترى وكذا عريضة الدعوى المنسوب صدوره لها على غرار الدعاوى الصحيحة وقام المتهم الاول بناء على اتفاق سابق مع المتهمين بمدهم بالبيانات اللازمة لمهر تلك الأوراق من المختص بذلك فتمكنوا بذلك من الحصول على ختمجهة عمل المتهم الأول وذلك لإضفاء صفة الرسمية عليهم

كما استعملوا المحررات موضوع التهمة الأولى والخامسة بأن قاموا بتقديمها في الدعوى الرقمية ٦٢٢٨ لسنة ٢٠٠٨مدني شمال القاهرة وذلك بقصد الحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر فيما بين المتوفي والمتهم الثاني وقد صدر الحكم بالدعوى لصالح الاخير بناء على تلك المستندات المزورة.

كما استعملوا المحررات موضوع التهمتين الاولى والثانية بأن قاموا بتقديمهم الى الموظف المختص بمكتب شهر عقاري النزهة "حسني النية" والذي قام بإثباتهم في المشهرات أرقام ٦٧٣٤ لسنة ٢٠٠٩ ، ٦٤٨٥ لسنة ٢٠١٠ ، ٢١٨٩ لسنة ٢٠١١ فصدرت المشهرات المذكورة خلافاً للحقيقة بناء على تلك المحررات المزورة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

كما زوروا وأخر متوفي فيما بينهم المحرر العرفي عقد البيع المؤرخ ٤ /٧ /١٩٨٣ والمنسوب الى المجني عليها  وقاموا باستعماله والاحتجاج بما دون فيه بالدعوى الرقيمة ٦٢٣٨ لسنة ٢٠٠٨ مدني شمال القاهرة

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