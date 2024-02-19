انتهاء تصوير مسلسل نقطة سوداء.. صور

نشرت الفنانة سارة سلامة، مجموعة من الصور تظهر فيها مع فريق عمل مسلسل "نقطة سوداء".



وذلك عبر موقع "إنستجرام". وعلقت سارة قائلة: "بفضل الله... انتهى تصوير مسلسل 'نقطة سوداء'".

تدور أحداث مسلسل "نقطة سوداء"في إطار اجتماعي رومانسي ويتكون من 15 حلقة والمقرر عرضه خارج موسم رمضان 2024، تأليفمحمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة

ويشارك في بطولة المسلسل باقة من الفنانين بينهم أحمد بدير، سماح أنور، أحمد فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهدالسباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

آخر ظهور لسارة سلامة



شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت سارة سلامة، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأبيض، وتميز بتصميم جذاب يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختياراللون الأحمر الجريء للشفاه.

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورهااللافت والمميز.