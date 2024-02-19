دوا ليبا تصدر أغنيتها الجديدة Training Season بعد أدائها في حفل الجرامي

أصدرت النجمة العالمية دوا ليبا، الحائزة مؤخرًا على ثلاث جوائز جرامي، أغنيتها الجديدة " Training Season" وهي ثاني عمل من ألبومها الجديد الذي تصدر أغنياته تباعاً، وهى من كلمات دوا ليبا مع كارولين أيلين وداني إل هارلي وتوبياس جيسو جونيور وكيفن باركر، وتم إنتاجها من قبل باركر وهارلي.

تم تصوير أغنية "موسم التدريب" على طريقة الفيديو كليب وتبث عبر مختلف المنصات الموسيقية الرقمية، من إخراج فنسنت هايكوك، ويبدأ العمل بمشهد يمتلئ خلاله البريد الصوتي لدوا برسائل اعتذار وطلبات فرصة ثانية، ومع استمرار الأغنية، تجلس دوا بمفردها بينما يحيط بها رجال يتنافسون على جذب انتباهها بينما تبدأ الغرفة في الدوران في حالة من الفوضى.

وفي حديثها عن الأغنية قالت دوا ليبا : عشت تجارب حياتية ومواعيد غرامية سيئة ، وأعتقد ان اخر هذه التجارب هو الأسوأ، لكني فضلت الخروج للعالم ومواجهة الحياة ، وهذا ما حدث في صباح اليوم التالي عندما وصلت إلى الأستوديو وسألني الأصدقاء كيف سارت الأمور ، فأخبرتهم على الفور ان قصة غرامي انتهت وان "موسم التدريب قد انتهى"، وتبادلنا الضحكات ومن هنا انطلقت فكرة وإسم الأغنية وهو "موسم التدريب" .

وأضافت : شعور غريب يتعرض له الإنسان وهو يحكي للناس عن تجربته ، وأقصد هنا الرجال على وجه التحديد ، كيف يواعدون، ويتصرفون بشكل صحيح، وينتهي الأمر بعد نهاية العلاقة بتلقي دروس حياتية وانسانية نتعلم منها كيفية العلاقات العاطفية ، إضافة إلى نضوجي مع كل تجربة غرامية عشتها.

وفي النهاية تقول دوا ليبا: وعلى الرغم من أن “training season” قد لا ينتهي أبدًا بالنسبة لأي منا، إلا أنك تبدأ بالشعور بالسعادة عندما تجد الشخص المناسب لتجربة غرامية جديدة تزيد شعورك بالنضوج معه، تتوقف عن البحث عن المتدربين (الغير جديين) وتصبح مهتمًا أكثر بوجود شخص في المرحلة التي أنت فيها وتتقدم في العلاقة وتكبر معه.

في وقت سابق من هذا الشهر، كانت دوا قد افتتحت حفل توزيع جوائز الجرامي السنوي السادس والستين بأداء مبهر لأغاني "Training Season" و"Dance The Night" و"Houdini". ستعود دوا إلى المسرح في حفل توزيع جوائز BRIT في الثاني من مارس، حيث تم ترشيحها لثلاث جوائز بما في ذلك فنانة العام وأفضل عمل بوب وأغنية العام عن أغنية "Dance The Night".

بالإضافة إلى "Training Season"، يتضمن الألبوم أغنية "Houdini"، التي تجاوزت الآن 300 مليون استماع حول العالم وحصلت مؤخرًا على الشهادة الفضية في المملكة المتحدة. عند إصدارها، وانتقلت الأغنية مباشرة إلى المرتبة الأولى على مخططات البث في المملكة المتحدة، مما جعلها رقم 11 في سجل البث في المملكة المتحدة لـ Dua، وأصبح الفيديو كليب الخاص بها رقم 1 في العالم على يوتيوب في أسبوع إصدارها، ونالت الأغنية المنفردة المبهجة إشادة فورية في جميع المجالات، وأصبحت دوا أول فنانة تمتلك ثلاث أغنيات لكل منها أكثر من ملياري استماع على Spotify وهي: One Kiss، Don't Start Now وNew Rules.