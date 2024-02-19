عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دوا ليبا تصدر أغنيتها الجديدة Training Season بعد أدائها في حفل الجرامي

صدى البلد

أصدرت النجمة العالمية دوا ليبا، الحائزة مؤخرًا على ثلاث جوائز جرامي، أغنيتها الجديدة " Training Season" وهي ثاني عمل من ألبومها الجديد الذي تصدر أغنياته تباعاً، وهى من كلمات دوا ليبا مع كارولين أيلين وداني إل هارلي وتوبياس جيسو جونيور وكيفن باركر، وتم إنتاجها من قبل باركر وهارلي.

تم تصوير أغنية "موسم التدريب" على طريقة الفيديو كليب وتبث عبر مختلف المنصات الموسيقية الرقمية، من إخراج فنسنت هايكوك، ويبدأ العمل بمشهد يمتلئ خلاله البريد الصوتي لدوا برسائل اعتذار وطلبات فرصة ثانية، ومع استمرار الأغنية، تجلس دوا بمفردها بينما يحيط بها رجال يتنافسون على جذب انتباهها بينما تبدأ الغرفة في الدوران في حالة من الفوضى.

وفي حديثها عن الأغنية قالت دوا ليبا : عشت تجارب حياتية ومواعيد غرامية سيئة ، وأعتقد ان اخر هذه التجارب هو الأسوأ، لكني فضلت الخروج للعالم ومواجهة الحياة ، وهذا ما حدث في صباح اليوم التالي عندما وصلت إلى الأستوديو وسألني الأصدقاء كيف سارت الأمور ، فأخبرتهم على الفور ان قصة غرامي انتهت وان "موسم التدريب قد انتهى"، وتبادلنا الضحكات ومن هنا انطلقت فكرة وإسم الأغنية وهو "موسم التدريب" .

وأضافت : شعور غريب يتعرض له الإنسان وهو يحكي للناس عن تجربته ، وأقصد هنا الرجال على وجه التحديد ، كيف يواعدون، ويتصرفون بشكل صحيح، وينتهي الأمر بعد نهاية العلاقة بتلقي دروس حياتية وانسانية نتعلم منها كيفية العلاقات العاطفية ، إضافة إلى نضوجي مع كل تجربة غرامية عشتها.

وفي النهاية تقول دوا ليبا: وعلى الرغم من أن “training season” قد لا ينتهي أبدًا بالنسبة لأي منا، إلا أنك تبدأ بالشعور بالسعادة عندما تجد الشخص المناسب لتجربة غرامية جديدة تزيد شعورك بالنضوج معه، تتوقف عن البحث عن المتدربين (الغير جديين) وتصبح مهتمًا أكثر بوجود شخص في المرحلة التي أنت فيها وتتقدم في العلاقة وتكبر معه.

في وقت سابق من هذا الشهر، كانت دوا قد افتتحت حفل توزيع جوائز الجرامي السنوي السادس والستين بأداء مبهر لأغاني "Training Season" و"Dance The Night" و"Houdini". ستعود دوا إلى المسرح في حفل توزيع جوائز BRIT في الثاني من مارس، حيث تم ترشيحها لثلاث جوائز بما في ذلك فنانة العام وأفضل عمل بوب وأغنية العام عن أغنية "Dance The Night".

بالإضافة إلى "Training Season"، يتضمن الألبوم أغنية "Houdini"، التي تجاوزت الآن 300 مليون استماع حول العالم وحصلت مؤخرًا على الشهادة الفضية في المملكة المتحدة. عند إصدارها، وانتقلت الأغنية مباشرة إلى المرتبة الأولى على مخططات البث في المملكة المتحدة، مما جعلها رقم 11 في سجل البث في المملكة المتحدة لـ Dua، وأصبح الفيديو كليب الخاص بها رقم 1 في العالم على يوتيوب في أسبوع إصدارها، ونالت الأغنية المنفردة المبهجة إشادة فورية في جميع المجالات، وأصبحت دوا أول فنانة تمتلك ثلاث أغنيات لكل منها أكثر من ملياري استماع على Spotify وهي: One Kiss، Don't Start Now وNew Rules.

دوا ليبا جوائز جرامي المملكة المتحدة Spotify

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ترشيحاتنا

كيف أصيب 38 طالبا في عرض سيرك بالوادي الجديد وماذا فعلت التعليم؟.. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي يوافق على إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر

3 سيارات إطفاء| النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق الموسكي

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل خالفت المواثيق الأممية برفضها الانسحاب من أراضينا

باعتها في وسط البلد | القصة الكاملة لمحاكمة خادمة عابدين

بشري للمصريين من الحكومة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء 2024|وهذه جهات تؤول لها حصيلة الأموال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

بشعر مجعد.. هنادي مهنا تبرز جمالها بإطلالة كلاسيكية

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

فيديو

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

اعرف قيمة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات مارس 2024 | فيديو

بعد 4 سنوات خصام.. انتهاء الخلاف بين عمرو دياب وعمرو مصطفى

عهد جديد.. الخطيب داخل البيت الأبيض.. والزمالك: ممتنون للزيارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ