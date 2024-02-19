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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

28% نموا .. بنك البركة يسجل صافى أرباح 3.4 مليار جنيه

صدى البلد

 

كشفت القوائم المالية لبنك البركة عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بما يعكس نجاحه في جذب مزيد من العملاء ويعزز من خطته الاستراتيجية نحو التوسع في السوق المصرفي المصري ويخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة؛ إسهاماً في تحسين مستوى المنتجات والخدمات المقدمة.

وبحسب نتائج الأعمال المستقلة ، فقد حقق البنك صافى أرباح قبل الضريبة بمبلغ 3,4 مليار جنيه بنسبة نمو 28% مقارنة بعام 2022،  بينما وصل صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 2,2 مليار جنيه بنسبة نمو 27% مقارنة بعام 2022. وجاءت هذه الزيادة مدعومة بالارتفاع في صافي الدخل من العائد المحقق خلال العام المالى ليبلغ 4,4 مليار جنيه بنسبة نمو 27.2%،
كما حقق صافى الدخل من الأتعاب والعمولات زيادة قدرها 141,2 مليون جنيه بنسبة نمو 52.4% مقارنة بنهاية عام 2022 لتسجل410.1 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2023،بينما حقق البنك هامش صافي الأرباح (NPM%) بواقع 5.1 % خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ، مقابل 4.5% خلال عام 2022.

وفي ظل استراتيجية البنك نحو تقديم حلول وخدمات مصرفية مختلفة ومبتكرة تلبي كافة احتياجات العملاء والسوق المصرى، سجلت إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء زيادة قدرها 8,3 مليار جنيه بنسبة نمو 23% مقارنة بنهاية عام 2022 لتسجل 43,7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2023، بينما سجلت إجمالى محفظة ودائع العملاء مبلغ 85 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 10,6 مليار جنيه بنسبة نمو 14.2% مقارنة بنهاية عام 2022، الأمر الذي مكَّن البنك من الوصول بنسبة التمويلات إلى الودائع إلى 51.5% مقابل 47.7% في نهاية عام 2022.

حققت محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة خلال عام 2023، حيث سجلت مبلغ 7,6 مليار جنيه بزيادة قدرها 3,3 مليار جنيه بنسبة نمو 77% مقارنة بنهاية عام 2022، كما شهدت محفظة التمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا ملحوظاً خلال عام 2023 لتسجل 6,2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,6 مليار جنيه بنسبة نمو 35% مقارنة بنهاية عام 2022، وذلك بفضل اهتمام البنك بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط الشمول المالي. علاوة على ذلك، سجلت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات ارتفاعاً بقيمة 3,4 مليار جنيه بنسبة نمو 13%، لتصل إلى 29,9 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2023.

ووفقاً للمؤشرات المالية المستقلة، تمكن البنك من تحقيق معدل عائد على متوسط الأصول بنسبة 2.3%، بينما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية نسبة 25.7%. حيث وصلت إجمالي الأصول إلى 100,4 مليار جنيه فى نهاية عام 2023 بزيادة قدرها 13,2 مليار جنيه بنسبة نمو 15.2%، بينما حققت حقوق الملكية زيادة قدرها 2,2 مليار جنيه بنسبة نمو 28.3% لتسجل 9,7 مليار جنيه فى نهاية عام 2023.

وفي هذا السياق، صرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، قائلاً: "فخورون بما تمكنا من تحقيقه على مدار عام 2023،حيث نجحنا في تعزيز عملياتنا وقدراتنا الرقمية، إلى جانب توسيع قاعدة عملائنا، والعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط الشمول المالي والتوسع الجغرافي بالمحافظات ، بالإضافة لحرصنا الدائم على دعم كبرى الشركات العاملة في مصر عبر التمويلات المشتركة، إلى جانب المساهمة بقوة في تحقيق التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتركيز على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. نؤمن باستراتيجيتنا المتمثلة في النمو المستدام والابتكار والتركيز على العملاء، إلى جانب الاستثمار في موظفينا وتقنياتنا  لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المطابقة للشريعة الإسلامية."

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الاستثمار السوق المصرفي المصري العام المالي القوائم المالية بنك البركة دعم المشروعات صافي الارباح

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