رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى بالشيوخ: لا نستطيع إنكار التطوير في قطاع النقل

قال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس الشيوخ، محمود سامي الإمام "لا نستطيع إنكار التطوير في قطاع النقل خاصة الأجيال اللي كانت تتشعبط في الأتوبيس".

ولفت خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة استراتيجية تطوير قطاع النقل، إلى أن القطاع خلال الخمس سنوات عليه تركيز من الاستثمارات العامة للدولة، موضحًا أن في خطة العام المالي الحالي تم توجيه 28% من قيمة الاستثمارات لقطاع النقل.

وقال "عايزين نعرف مع خطة الدولة للتقشف ومحاولة السيطرة على الإنفاق .. عايزين نعرف ماذا حدث وهل تم التعديل على هذا الرقم أم لا؟.

في الوقت نفسه، طالب الإمام بالحفاظ على العدالة المكانية والاجتماعية في التخطيط لتطوير قطاع النقل. وأوضح أن العدالة المكانية تعني امتداد التطوير للمحافظات المختلفة.

وقال "تم تطوير 7000 كم طرق لم يصل للمحافظات المختلفة، في طرق في الوجه البحري والصعيد في انتظار التطوير".

وبشأن مشاركة القطاع الخاص، أبدى الإمام عدم تشجيعه للدفع بالقطاع الخاص في هذا المجال في الوقت الحالي "لا نرغب في إلقاء عبء على المواطن ورفع سعر التذكرة لتغطية التكاليف"، وطالب باستمرار دعم قطاع النقل خلال العامين القادمين.