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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الخولى : متى يدخل القطاع الخاص لتخفيف القروض عن قطاع النقل

حسام الخولي، رئيس
حسام الخولي، رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ

سأل  النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: متى يدخل القطاع الخاص لتخفيف القروض التي حصل عليها قطاع النقل؟

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن خطة تطوير قطاع النقل في مصر: مع هذه الاستثمارات القوية في قطاع النقل ومردودها واضح، لابد من وجود خطة لضمان استدامة الخدمة.

وأشار النائب، إلى أن عدم إجراء الصيانة لمشروعات النقل، سيؤثر سلبا على الاستثمارات وما تم صرفه، مؤكدا أن هناك بعض المواطنين لا يتحملون تكلفة هذا التطوير، وخصوصا فيما يتعلق بتذاكر القطارات.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بكشف  موقف خط سكة السكة الحديد بين البحر الأحمر والأقصر، قائلا: هو حلم ليس للمواطن المصري فقط، ولكنه يمثل نقلة غير طبيعية في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن هذا الخط سيكون له مردود إيجابي كبير على السياحة، لاسيما وأنه سيربط بين السياحة الأثرية في الأقصر، والسياحة الشاطئية في البحر الأحمر.

القطاع الخاص القروض قطاع النقل لنائب حسام الخولي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

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