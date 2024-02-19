انقطاع المياه 13 ساعة عن قريتي المعصرة وقاي في أهناسيا

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، إنقطاع المياه عن قريتي " المعصرة و قاي "بمركز اهناسيا، وذلك بدء من الساعة 8 صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٢/٢٢٠٢٤ وحتي الساعة 9 مساء نفس اليوم ولمدة ١٣ ساعة.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لوجود أعمال التطهير الدورية بمحطة مياه معصرة نعسان بمركز اهناسيا.

وتهيب الشركة باالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .