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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لفتة إنسانية ودقيقة حداد.. 5 مشاهد من زيارة الخطيب لنادي الزمالك

صدى البلد

شهدت الأوساط الرياضية اليوم، الإثنين، حدثا تاريخيا بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء إلى نادي الزمالك؛ تلبيةً لدعوة الكابتن حسين لبيب.

لفتة إنسانية رائعة من مجلس الزمالك خلال استقبال الخطيب

شهدت زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك لفتة إنسانية رائعة، حيث تم تخصيص الكرسي المُخصص لنائب رئيس الأهلي الراحل العامري فاروق، وعدم الجلوس عليه، بل وضعت باقة من الورد تكريمًا له.

وظهر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جالسًا بجوار حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بينما ترك الكرسي الموجود على يسار رئيس الأهلي، والمخصص للنائب الراحل فاروق، وتم وضع باقة من الورد عليه تكريمًا لذكراه.

وظهر خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، في الكرسي الثالث بعد كرسي الراحل العامري فاروق.

ووصل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى مقر نادي الزمالك في ميت عقبة في زيارة تاريخية، تعزز من روابط الأخوة والتقارب بين الناديين الكبيرين، وتؤكد على دورهما كقطبين رئيسيين في كرة القدم المصرية.

الخطيب علاقاتنا بالزمالك تاريخية

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، على دعوته الكريمة لزيارة ناديه.

وأعرب عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، لافتًا إلى أن الزيارة تأجلت بسبب الظروف التي ألمت بالنادي ووفاة الوزير العامري فاروق، رحمة الله عليه.

الخطيب يوجه الدعوة لمجلس إدارة الزمالك لزيارة الأهلي

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة الأهلي خلال الفترة المقبلة.

دقيقة حدادا على روح العامري فاروق في زيارة مجلس إدارة الأهلي للزمالك

قام مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اليوم الإثنين بزيارة نادي الزمالك، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة للوقوف دقيقة حداد على روح العامري فاروق، نائب رئيس النادي الراحل.

حسين لبيب للخطيب : نفتح صفحة جديدة

قال الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه يرحب بمجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وأضاف رئيس نادي الزمالك:" زيارة مجلس الأهلي للقلعة البيضاء ترسي مبادئ الرياضة الحقيقية وخلق الروح الرياضية بدون تعصب".

وتابع "كانت هناك فترة فيها صراعات، ولكن نادي الزمالك يرسي المنافسة الشريفة مع الأهلي وأتمنى أن تظل كذلك، ونتمنى عودة الروح الرياضية ونسيان الفترة السابقة.

وقال حسين لبيب "الزمالك والأهلي هما قطبا الكرة المصرية والمنافسة بينهما شريفة وندافع عن حقوق نادينا بصورة إيجابية، ونرفض كلمة التحفيل ونترك للجماهير التشجيع بهدوء وأدب لأن الرياضة أخلاق".

وقال رئيس الزمالك "نفتح صفحة جديدة مع الجميع سواء مع وسائل الإعلام أو أي جهة أخرى، ونريد تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك".


 

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