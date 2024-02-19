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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إنشاء كوبري لمخرج القنطرة غرب .. طلبات إحاطة عاجلة

إجتماع لجنة الإدارة
إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وقد استهل النائب محمد طلبة، استعراض طلبه الخاص بإنشاء كوبري علوي لمخرج مدينة القنطرة غرب من اتجاه الإسماعيلية مع طريق الإسماعيلية - بورسعيد، بالتأكيد على حرصه الشديد على وقف نزيف الطرق، والحفاظ على حياة المواطنين، وذلك لوجود عدة دورانات بالطريق غير آمنة للخروج إلى الطريق السريع، مايؤدي لكوارث تودي بالأرواح.

وأضاف طلبه: دورنا كنواب عن الشعب أن نحافظ على حياة أفراده، وأن نمنع الكثير من الحوادث التي باتت تقع بصفة مستمرة، وتم مخاطبة محافظ الإسماعيلية وتم الموافقة على إنشاء الكوبري وتحمل المحافظة %50% من تكلفته بناء على البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والنقل (٥٠%، ٥٠%)، وشدد النائب على أنه لامجال للتباطؤ الحكومي فالطريق يوميا يشهد حوادث، مطالبا بوجود حلول عاجلة لإنقاذ حياة المواطنين.

تدخل رئيس لجنة الإدارة المحلية، منتقدا أداء مسئولي هيئة الكباري، قائلا :" الناس بتموت بدم بارد..القصة مش كلها فلوس.. عايز أهل العلم لو مفيش فلوس شوفوا حلول نحمي بيها أهلنا والحلول تكون هندسية بارعة.

وتساءل رئيس محلية النواب عن وجود آلية أخرى للكباري التي تكون تكلفتها عالية بحسب تصريحات مسئولي الحكومة، معقبا:" مش هينفع نسكت ونسيب الدنيا كدا.. الناس كل يوم بتفقد حياتها"، قائلا: نحتاج حلول عاجلة، نحتاج تدخل عاجل بخلاف إنشاء الكباري التي سوف تستغرق وقتا طويلا في التنفيذ وتكلفة كبرى، يجب علينا طمأنة أهالي الإسماعيلية.

لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب طلبات الإحاطة النواب الطريق السريع طريق الإسماعيلية - بورسعيد

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