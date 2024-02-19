16 مارس.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بقـ.ـتل سيد وزة بـ"أحداث عنف عابدين"

قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة فى مجمع محاكم بدر ، حجز إعادة محاكمة المتهم محمد خالد محمد عفيفي وهو المتهم رقم 8 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث عنف عابدين.. وذلك لجلسة 16 مارس المقبل للنطق بالحكم.



وهي القضية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2014 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين والتى وقعت فى ذكرى أحداث ثورة 25 يناير فى عام 2014 والتي نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ومن الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة عام واحد وذلك بجلسة 26 فبراير 2017 عن التهم المنسوبة اليه من قبل النيابة العامة وهي القتل والتجمهر وحيازة السلاح بدون ترخيص.