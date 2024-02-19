عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوروندي تنضم إلى قوة "سادك" في شرق الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية
رئيس الكونغو الديمقراطية

قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، ونظيريه من جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وبوروندي إيفاريست ندايشيمي، إنهم عقدوا اجتماعًا ثلاثيًا بشأن نشر قوات مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC) في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف تشيسكيدي أن بوروندي ستنسق مع جنوب أفريقيا العمليات البرية ضد متمردي إم23، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت بريتوريا قرارًا بإرسال ما يقرب من 3000 جندي إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية كجزء من مهمة مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأنجولي تيتي أنتوني في 15 فبراير الجاري أن جنوب أفريقيا ومالاوي وتنزانيا، من بين أعضاء الكتلة، بدأت في إرسال قوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

وتعد السادك، ومقرها جابورون، في بوتسوانا، منظمة حكومية دولية تضم 16 دولة عضوا، وتحل فرقة السادك محل قوة مجموعة شرق افريقيا التي تم نشرها في نوفمبر الماضي.

وفي أواخر نوفمبر 2023، قال زعماء مجموعة شرق إفريقيا إن جمهورية الكونغو الديمقراطية قررت عدم تجديد تفويض القوة الإقليمية لمجموعة شرق إفريقيا بعد انتهاء صلاحيتها في 8 ديسمبر.

وكانت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية قد انتقدت في السابق قوات كتلة شرق إفريقيا لفشلها في معالجة المخاوف الأمنية في شرق البلاد.

وشكل الأمن في الجزء الشرقي من البلاد مشكلة خطيرة بالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في السنوات الأخيرة بسبب الحملة المسلحة واسعة النطاق المناهضة للحكومة التي شنها متمردو حركة 23 مارس (M23).

بوروندي الكونغو الديمقراطية مجموعة شرق إفريقيا فيليكس تشيسكيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

قرار عاجل بشأن المتهمين بق.تل مسئول عسكري يمني في بولاق الدكرور

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تعلن القبض على قاتـ.لي الضابط اليمني

عسلية ودينا كانا في الشقة.. تفاصيل مق.تل الضابط اليمني في بولاق الدكرور

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

ترشيحاتنا

صفقتان جديدتان في الملعب.. تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

سرايا القدس تعلن استهداف القوات الإسرائيلية في غزة برشقات صاروخية

السفارة اليمنية تشكر أجهزة الأمن على سرعة ضبط المتهمين بقتل اللواء العبيدي

القباج: الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بمحافظة أسيوط يبلغ 3 مليارات جنيه سنويا

معلومات تهم كل سيدة| صحيفة أمريكية ترصد ظاهرة ضعف عضلات 45% من النساء.. ماذا يحدث؟

يوم تاريخي وحكم صادم ضد المستشار.. الخطيب في الزمالك ومرتضى داخل المحاكم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستوماك .. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالة رياضية

لن تتخيل.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفل ليالي سعودية مصرية

مسلسلات رمضان 2024.. 30 صورة من مسلسل بدون سابق انذار لـ"آسر ياسين"

بدون مكياج .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فيديو

أول تعليق من إسلام حافظ على شائعة وفاته| خاص

نسمة محجوب تكشف سر ظهورها بأكثر من لوك فى كليب حبيتك

ذراعه مكسور.. محمد منير يحيي حفلا في ليالي سعودية مصرية بالأوبرا.. فيديوجراف

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ