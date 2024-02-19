إسرائيل توجه اتهاما خطيرا لمنظمة الصحة العالمية

وجهت حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الإثنين اتهاما خطيرا لمنظمة الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” .



وزعم المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيلون ليفي، أن "منظمة الصحة العالمية تغطي على ما تفعله حماس في المستشفيات، وحماس تستخدم مؤسسات الأونروا لحفر الأنفاق وتخزين الصواريخ".



وأشار ليفي إلى أنه إذا لم يتراجع عن حدود إسرائيل فإنها ستجبره على ذلك اما دبلوماسيا أو عسكريا، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.



وشدد المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على أن "حزب الله يواصل عدوانه على المجتمع الإسرائيلي في الشمال، وعليه أن يتراجع عن حدودنا وسنحقق ذلك دبلوماسيا أو عسكريا".



وقال ليفي، إننا "سنواصل فعل كل ما في وسعنا لإطلاق سراح الرهائن وحماس تستخدم المستشفيات لإطلاق الصواريخ واحتجاز الرهائن".