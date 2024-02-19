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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا تهدد بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

صدى البلد

حذر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، من أن بلاده ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية من جانب واحد إذا فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة. وجاء هذا الإعلان يوم الاثنين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ذكر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا، تماشيًا مع موقفها المنتقد للأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، ستدعو إلى الموافقة على فرض عقوبات ضد المستوطنين العنيفين خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وشدد على التزام إسبانيا بمعالجة قضية العنف في الضفة الغربية.

أكد ألباريس للصحفيين قبل بدء الاجتماع أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن إسبانيا ستمضي بشكل فردي في فرض هذه العقوبات ضد المستوطنين العنيفين".

ويؤكد التهديد باتخاذ إجراء أحادي الجانب على تصميم إسبانيا على معالجة ما تعتبره عنفاً متصاعداً يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية. كما أنه يعكس التوترات الأوسع داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودور الاتحاد الأوروبي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

سوف تتم مراقبة نتائج اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن كثب، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النهج الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعلاقته بإسرائيل. إن احتمال فرض عقوبات أحادية من جانب أسبانيا يسلط الضوء على تعقيدات الدبلوماسية الدولية والتحديات التي تواجه التوصل إلى الإجماع بشأن القضايا الخلافية.

ويتوافق الموقف الذي اتخذته إسبانيا مع أهداف سياستها الخارجية الأوسع نطاقًا والتزامها بدعم القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان. ومع ذلك، يبقى أن نرى كيف سترد الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي على تهديد إسبانيا باتخاذ إجراءات أحادية وما إذا كان من الممكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مسألة فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية.

ويعد الاجتماع في بروكسل بمثابة منصة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الحوار والتعاون بشأن القضايا الدولية الملحة، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع تطور المناقشات، ينتظر المجتمع الدولي مزيدًا من التطورات فيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي والإجراءات المحتملة ردًا على الوضع في الضفة الغربية.

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