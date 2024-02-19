عاجل.. غارات أمريكية وبريطانية على منطقة الجبانة في اليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنوا غارة جوية استهدفوا من خلالها منطقة الجبانة وسط مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ، أنه قوات القيادة المركزية الأمريكية نجحت في تنفيذ ضربتين للدفاع عن النفس ضد 3 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM) في المناطق التي يسيطر عليها مليشيات الحوثي في اليمن كانت مستعدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.

وحددت القيادة المركزية الأمريكية هذه الصواريخ المحمولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.