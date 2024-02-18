القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 5 ضربات ضد أهداف في اليمن

أعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM) عن تنفيذ خمس ضربات في اليمن استهدفت صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن ومركبات بحرية مسيرة (القطع البحرية المماثلة للطائرة بدون طيار)، حسبما أفادت في بيانها المنشور علي موقع أكس.

ووفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، تم تنفيذ الضربات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمدعومين من إيران في اليمن واستهدفت ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وغواصة مسيرة (مركبة بحرية مسيرة UUV)، ومركبة سطحية بدون طيارمسيرة (USV)، وهو ما يمثل أول استخدام ملحوظ للمركبات غير المأهولة (المركبات البحرية بدون طيار المسيرة) من قبل قوات الحوثيين منذ بدء الهجمات في 23 أكتوبر.

حددت القيادة المركزية الأمريكية هذه الأهداف على أنها تشكل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية العاملة في المنطقة. ومن خلال تحييد هذه التهديدات، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حرية الملاحة وتعزيز سلامة وأمن المياه الدولية للسفن البحرية والتجارية الأمريكية.