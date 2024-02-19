خلال ساعتين.. سفينة أمريكية تتعرض لهجومين قبالة سواحل جنوب اليمن

أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، اليوم الاثنين، أن سفينة شحن مملوكة لشركة أمريكية تعرضت لهجوم مرتين خلال ساعتين قبالة سواحل جنوب اليمن.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت أمبري إن ناقلة البضائع السائبة التي ترفع العلم اليوناني أبلغت عن وقوع "هجوم صاروخي" في خليج عدن قبل أن يضرب مقذوف آخر المياه على بعد أمتار قليلة من السفينة.

وأشارت الوكالة إلى أن السفينة أبلغت عن سقوط مقذوف في المياه على بعد 10 إلى 15 مترا من الجانب الأيمن للسفينة”، منوهة بأنه قبل ساعتين أبلغت السفينة عن الحادث الأول.

وأوضحت أمبري أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في أي من الحادثتين وأن السفينة تواصل رحلتها إلى عدن.

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن السفينة أبلغت عن وقوع “انفجار على مقربة منها" ولكن لم تقع إصابات أو أضرار.