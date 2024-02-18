نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

أعلنت السفارة اليمنية بالقاهرة، أنها تتابع باهتمام وحرص بالغين مقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الذي عثر عليه مقتولًا في شقته بالقاهرة.

وقالت السفارة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إنها فور تلقيها بلاغًا بالواقعة، كلفت المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في مصر ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الواقعة.

وأكدت أنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي، كما تطلب من كافة وسائل الإعلام تحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الإنجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة.