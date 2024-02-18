غزة: استشهاد 28986 فلسطينيا في الهجمات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شخصا و205 إصابات.

وأضافت الصحة في غزة أنه بذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 28985 شهيدًا و68883 جريحا.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، أعلن في وقت سابق، أن ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة خرج عن الخدمة، موضحا أن هناك أربعة فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضاف القدرة اليوم الأحد، أن "خروج مستشفى ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة".