«خريجي الأزهر» تعقد دورة في شرح «ألفية ابن مالك» للطلاب الوافدين

بدأت اليوم فعاليات محاضرات شرح متن «ألفية ابن مالك» للشيخ سيدي فوزي كوناتي - من علماء الأزهر الشريف الوافدين، وبمشاركة أكثر من ثلاثمائة طالب وطالبة من الدارسين بالأزهر الشريف، وذلك ضمن الدورات والأنشطة التي يعقدها مشروع «سفراء الأزهر»، وتعقد الدورة بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

بدأ الشيخ فوزي كوناتي، المحاضرة الأولى بالتعريف بالإمام مالك وألفيته، وأكد على أن ألفيته تعد من أهم المنظومات النحوية واللغوية لما حظيت به من عناية العلماء الذين انبروا لها بالشروح والحواشي والتقريرات، وقد اختصرها من منظومته الكبرى "الكافية الشافية" والذي جمع فيها خلاصة علمي النحو والتصريف في ثلاثة ألاف بيت، وتستمر هذه الدورة عشر محاضرات كمرحلة أولى ثم تتبعها عدة دورات حتى يتم شرح المتن كاملا.